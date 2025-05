Vivere, nostalgia per quell'Italia (nonostante D'Alema premier)

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Vivere)

Era il lontano 1° marzo 1999, Massimo D’Alema era Presidente del Consiglio: andava in onda la prima puntata di Vivere, soap italiana che sarebbe durata fino al 23 maggio 2008. Nel primo pomeriggio di Canale 5, dopo Beautiful, arrivò a picchi di 5 milioni di spettatori col 35% di share tanto che interpreti come Paolo Calissano, Lorenzo Ciompi, Sara Ricci e Beatrice Luzzi erano acclamati come superstar.

Le vicende delle famiglie Bonelli, Gherardi, Falcon/De Carolis, Canale/Leoni, Blasi, Draghi, Ponti, erano seguitissime dal pubblico che sognava di trovarsi con loro nelle incantevoli location sul Lago di Como.