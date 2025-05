Morrone, stoccata a Marinelli: "Gente che soffre per il ruolo del Duce e poi..."

"NON mi sento parte di un cinema, quello ITALIANO, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei 'diversi', che se non hai studiato alla Silvio D'Amico o al centro sperimentale non sei nessuno, se non la pensi con il cuore a sinistra sei solo un fascista, se non usi scarpe Clark e non dai l'idea di essere trasandato, non sei un vero attore": duro lo sfogo di Michele Morrone su Instagram. L'attore ha scritto un post contro il mondo del cinema in Italia dopo che nella puntata di Belve andata in onda ieri su Rai 2 aveva già detto la sua sul tema.

"AVETE ROTTO IL CA**O! - ha proseguito nel suo post -. I pregiudizi di artisti che fanno i finti inclusivi democratici, sinistroidi che dopo aver preso un ca**o di David si sentono Dei scesi in terra e si concedono il lusso di fare della morale di sinistra non perché tengono veramente al loro paese, ma semplicemente perché fa figo fare l’attore impegnato nel sociale e nella politica". Questi artisti, poi, li ha definiti "tristi e finti poeti maledetti ubriachi di Rimbaud e Baudelaire, ma con lussuosi appartamenti e villini al mare (Rimbaud non c'aveva na lira). Siete più tristi delle vostre stesse idee".