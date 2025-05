Mimmo Lucano consegna una kefiah a Mattarella: "Mi sono emozionato"

Ennesima pagliacciata della sinistra. Mimmo Lucano ha donato una kefiah al presidente Mattarella. "Mi sono emozionato. Sono felice che abbia accettato", ha raccontato l'europarlamentare di Avs subito dopo l'incontro avvenuto in una delle sale del Parlamento europeo, ultima tappa della visita del capo dello Stato alle istituzioni europee.

Lucano ha atteso il suo turno, tutti gli europarlamentari italiani volevano salutare o farsi un selfie con il capo dello Stato, e Lucano sembrava quasi intimidito dall'idea di avvicinarsi per testimoniare e condividere la sua solidarietà al popolo palestinese ma proprio mentre stava per andare via Mattarella si è fermato e gli ha stretto la mano: "Mi ha riconosciuto. È stato emozionante, è una delle personalità di massimo livello del mondo istituzionale. Gli ho dato una sciarpa palestinese che mi ha regalato una mia amica perché siamo addolorati dallo sterminio che avviene in Palestina. Il mio comune ha accolto 180 rifugiati dalla Palestina, sono rimasti lì per due anni e si è creato un vero legame di affetto, anche per questo sono felice che il presidente abbia accettato".