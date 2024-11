16 novembre 2024 a

"Le stelle dI Branko", l'oroscopo di oggi sabato 16 novembre.

ARIETE

Affermazione positiva. Sole e Luna danno una bella comunicativa nel lavoro e contatti d’affari, riflessi pronti. Fidatevi anche del vostro istinto. Giove, il fortunato, è senz’altro generoso, ma non potete adagiarvi nella beata certezza che i risultati verranno da soli. Aiuti e facilitazioni non mancano ma ci deve essere iniziativa personale e molta fatica. Mercurio porta una notizia, una visita… molto gradita al vostro cuore.

TORO

Frenetiche notti ma anche scosse di assestamento nel matrimonio, settore che maggiormente risente della quadratura di Marte, non manca però il desiderio. Bene illuminato è il settore della casa, delle proprietà, dei terreni, dei campi e boschi, o magari delle vigne, che non hanno prodotto tanto in quantità ma certamente molta qualità. Anche l’orticello davanti casa dà buoni frutti.

GEMELLI

Quanto vi ci vuole per capire che siete amati? L’amore vero si riconosce in un attimo, soprattutto quando nel cielo risplende questa Luna crescente tanto cara agli innamorati e ai promessi sposi. Insieme alla Luna agisce anche il potente Giove, significa che in affari siete astuti come una volpe, ma attenti alle trappole che potrebbero farvi nell’ambiente. La superficialità penalizzata da Mercurio, agitato per le associazioni. Cure mediche.

CANCRO

Un sabato italiano, pieno di cose valide ma anche con tanta superficialità e retorica. Uscite dalla massa, seguite l’istinto, aggiungete bravura e costanza, porterete a casa un bel bottino. Novembre registra un aumento di impegni professionali e privati, quindi aumenta anche lo stress, ma le prospettive di riuscita ci sono. Venere resta in posizione contraria ma l’amore è lo stesso molto passionale grazie a Marte. Serve un avvocato?

LEONE

La vita familiare è un’interferenza nella vita privata, dice il filosofo Karl Kraus. Prendetela con filosofia, ma sappiate che i parenti e i vostri figli si comportano come li avete abituati. È passata la pesante Luna in Toro, per due giorni sarà in Gemelli accanto a Giove, questo aspetto favorisce le discussioni di affari e assicura che non ci saranno noie burocratiche o legali. Attività bene, in amore sembrate un’isola battuta dal vento…

VERGINE

Agitazione, relax obbligatorio, bisogna rallentare il ritmo. Primo perché la Luna in Gemelli potrebbe dare noie, secondo perché si avvicina l’ingresso del Sole in Sagittario, dove da giorni vi contrasta Mercurio. Tenete presente la possibilità di un cambiamento forzato. Luna produce un senso di solitudine, riporta in mente episodi che ancora vi turbano, ma vi danno anche una grande forza. Belle le amicizie e le relazioni sociali se lascerete a casa le preoccupazioni.

BILANCIA

Chi è alla ricerca di un amore può vedersi travolto da una forte passione, Marte riscaldato al massimo nel settore degli incontri importanti, che potrebbero essere anche di carattere professionale affaristico. Grande è l’aspetto Luna-Giove in Gemelli, il risultato finale sarà sorprendente anche dal punto di vista finanziario. Candidati alle vincite. Tenete in mente che novembre è il mese del vostro successo.

SCORPIONE

Concludete nel lavoro, professione, affari. Gli studenti del segno si preparino per gli esami della prossima settimana, andrà bene perché novembre è il mese dello Scorpione. Potete sperare molto nel quadro astrale che concluderà la vostra stagione, è un incrocio di circostanze fortunate, per passare aspettate il segnale verde. Non mancherà: Venere è verde, come la speranza.

SAGITTARIO

In attesa del Sole che arriverà nel segno il 22, dovete avere pazienza con questa Luna in Gemelli congiunta a Giove. Breve crisi in amore e nelle collaborazioni. Siete un po’ esagerati anche in famiglia, con i figli. Proteggete le vie respiratorie, le articolazioni, gambe doloranti - siete insomma un po’ stanchi, mentalmente però un vulcano di idee. Le bestiole di casa vi comprendono meglio delle persone.

CAPRICORNO

Novembre appartiene allo Scorpione, segno con cui avete un profondo feeling, adesso ancora più forte perché avete nel segno il suo pianeta Plutone, e anche Marte è positivo. La vostra vita è straordinaria. I giovani alla ricerca di una strada, qui o all’estero, la troveranno. Amore illuminato da Venere nel segno in aspetto con il romantico Nettuno in Pesci, un altro segno che voi sentite. Infatti, la capretta che vi rappresenta ha una bella coda di pesce.

ACQUARIO

Oggi si, potete concludere buoni affari. Non appena la Luna si sistema accanto a Giove nel segno dei Gemelli, verso mezzogiorno, lanciatevi. Siete persone eccezionali, non avete paura di andare controcorrente, concluderete il faticoso mese dello Scorpione con un successo oppure con un nuovo amore che farà epoca. Non fate i finti modesti, i soldi vi piacciono. Guardatevi intorno, chiamate, cercate, viaggiate. In casa ancora un po’ di agitazione.

PESCI

Il silenzio è d’oro. Trattenetevi con le parole anche in famiglia, parlerete lunedì quando la Luna sarà in Cancro. Oggi Luna in Gemelli complica il lavoro dello stomaco e del fegato, evitate cibi grassi e troppi dolci, il corpo ha bisogno di acqua. Cos’è che andrà bene nonostante questa Luna? Elementare Watson, l’amore. Dedicato alle donne: guardate in giro se trovate un Capricorno, lui vi riconoscerà all’istante e sarà amore!