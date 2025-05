Toninelli, rissa con Giuseppe Conte: "Non capisci niente"

Giuseppe Conte ha mandato all'aria l'intera storia del Movimento Cinque Stelle con una frase pronunciata nello studio di David Parenzo a L'Aria Che Tira. "Nel M5S abbiamo fatto un percorso completamente nuovo. Oggi siamo un’altra forza politica, anche se non disconosciamo i principi ideali del passato. Quando c’è un incarico pubblico uno non vale affatto uno, occorrono etica, capacità e competenza. Se c’è un amministratore pubblico, non può essere chiunque. È stato un grande errore del passato. Uno vale uno nel mio M5s? Assolutamente no. Certo, non siamo legati ai potentati. Nel Movimento c’è una coerenza e una compattezza unica", ha aggiunto.