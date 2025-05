Giuseppe Conte usa i morti per spingere al voto: l'ultima bassezza

"Fa rabbia sentire le forze di maggioranza invitare i cittadini a restare a casa al referendum dell’8 e 9 giugno e un certo sistema mediatico fare di tutto per oscurarlo": il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lo ha scritto in un post su Facebook, concentrandosi su casi di cronaca strazianti. "Hai 62 anni. Sei in pensione. Di fronte al carovita lavori ancora per arrotondare e muori travolto da una motrice. Hai 24 anni. Mentre ti trovi su un ponteggio precipiti per 12 metri e perdi la vita. È quello che sta succedendo proprio in queste ore. Nei primi tre mesi di quest’anno, 210 persone non sono rientrate a casa dal lavoro: un aumento del 10% sul 2024. Non sono solo numeri, sono vite e famiglie distrutte".

Tornando quindi al tema del referendum, ha aggiunto: "È un voto importante: con un segno di matita possiamo garantire più sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori di questo Paese costretti a muoversi in una giungla di appalti e subappalti, permettere loro di riconquistare i diritti cancellati, fermare i licenziamenti illegittimi e il precariato selvaggio". E infine pure un appello: "Non fatevi fregare".

Non tutti, però, si sono detti d'accordo con l'ex premier. E infatti qualcuno ha commentato: "Oddio queste morti o stipendi non idonei al caro vita, c'erano anche quando al governo c'eravate voi o lei signor Conte. E non ho visto nulla per modificare la situazione". Qualcun altro: "Belle parole e tanta retorica di un'opposizione ormai assente e completamente priva di argomenti...". E ancora: "Veramente non so dove lei ha vissuto negli ultimi 20 anni...ma è così da sempre, anche quando c'era lei al governo, quindi questi falsi moralismi non riesco a capire come lei riesca a scriverli".