4 di sera, le parole di papa Leone XIV prima del Conclave: "Tutto questo è vero"

"Eminenza, mi scusi, ma molti tifano per lei... molti sperano che sia lei il nuovo Papa". Claudia Marchionni, giornalista di 4 di sera, aveva intercettato Papa Leone XIV due giorni prima dell'inizio del Conclave. Come è giusto che sia, l'allora cardinale non si era sbottonato. "É tutto nelle mani dello Spirito Santo", aveva replicato col sorriso. "Questo è soprattutto un evento di Chiesa, di fede. E vogliamo cercare la volontà di dio. Dobbiamo stare vicini a quelli che soffrono. Siamo nelle sue mani".

"Chi la sostiene sottolinea il suo equilibrio, il fatto che lei è nato a Chicago ma conosce molto bene l'America Latina ed è legato a Roma, conosce bene i vescovi per il ruolo che le ha affidato Bergoglio... tutto questo corrisponde alla verità?". A quel punto, il futuro papa americano si è lasciato andare a una risposta eloquente: "Tutto questo è vero, sì sì...".

La nostra giornalista Claudia Marchionni ha incontrato Papa Leone XIV due giorni prima dell’inizio del Conclave, quando era semplicemente il cardinale Robert Francis Prevot.

La nostra giornalista Claudia Marchionni ha incontrato Papa Leone XIV due giorni prima dell'inizio del Conclave, quando era semplicemente il cardinale Robert Francis Prevot.

Ascoltate le sue parole.

Nel suo primo discorso da Pontefice davanti ai fedeli a San Pietro, il nuovo Papa Leone XIV ha esortato una "pace disarmata e disarmante con tutti i popoli". "La pace sia con tutti voi. Questa è la pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e disarmante, proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente", le parole di Leone XIV.