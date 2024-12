01 dicembre 2024 a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di domenica 1 dicembre 2024

Ariete

È lui che vi sveglia al mattino, Marte, il vostro grande pianeta ora in transito felice e appassionato in Leone. L'amore è sottoposto anche all'influsso di Venere, un po' fredda in Capricorno, così pensate di non essere amati come meritate, ma ci sono altri aspetti che dicono il contrario. Luna nuova di dicembre nasce in Sagittario, porta nuove occasioni per migliorare progredire, guadagnare, vincere! Tirate fuori il buon senso e la praticità, programmi ambiziosi!

Toro

Novilunio in un segno che influenza positivamente le vostre riforme nel campo pratico e nella vita privata. Tutto richiede però tempo, avrete tempo per tutto. Organizzate una vacanza di fine anno, avrete bisogno di stare un po' lontani anche dal lavoro. Anche se siete legati da molto tempo, l'abbraccio ha il sapore delle novità e della sorpresa, Venere è magnifica in Capricorno, non solo in amore - vi apre anche un periodo molto interessante per la professione e gli affari.

Gemelli

Rosso di sera: Marte, il battagliero, riscalda il cuore e i sensi, apre la nuova stagione di conquiste, ma il suo influsso erotico giungerà gradito soprattutto ai coniugi e alle coppie già formate. Quelle che Giove non ha disperso. Dicembre, mese del Sagittario e della Luna nuova, come dire: moglie mia non ti conosco, marito mio non sei quello di un anno fa… Giudichiamo salutare questa breve pausa nel lavoro e nell’attività, che consiglia Mercurio e pure Saturno.

Cancro

Dicembre apre molto bene, con influssi creativi e originali. Se non riuscite a realizzare i vostri progetti, oggi è giorno di festa, cercate comunque di mettervi in contatto con l'ambiente di lavoro, fissate appuntamenti per domani - ci sarà ancora Luna nuova in Sagittario, segno che vi porta sempre ottime possibilità per il lavoro e affari. A parte Venere, che insiste con qualche critica per il vostro atteggiamento in amore, le altre stelle passionali e sentimentali sono tutte vostre!

Leone

Secondo la tradizione astrologica, e anche quella della nostra campagna, Luna nuova è sempre indicata per una nuova semina, per voi nel lavoro e in affari, ma essendo la Luna in primo luogo simbolo della madre e della moglie le sue benefiche influenze vanno sfruttate anche in famiglia. Bene il trasporto romantico in amore, ma con quel Marte nel segno bisogna dare anche molta più passione. Cautela nei viaggi richiesta a tutti i segni, ma voi potete partire perché avete Mercurio a favore.

Vergine

Irrequieta domenica, dipende dalla Luna nuova in Sagittario che crea confusione in famiglia e non è indicata per trattare questioni materiali. Dovete rilassarvi perché dicembre avrà ritmi pazzeschi ma anche una produttività straordinaria. Quando inizia una nuova gara professionale, nei prossimi giorni, lasciatevi guidare anche dall'intuito e dall'estro creativo, senza pensare solo al guadagno. Venere vi ama, Marte corteggia, ubriacatevi d'amore. Seguite indicazioni mediche.

Bilancia

Ricordate le nostre previsioni delle scorse settimane? Positive per la vostra attività e per gli affari, ma spesso vi sollecitavano ad essere più grintosi e più decisi nel comportamento e nelle azioni. Il coraggio che mancava adesso è portato da Marte in edizione straordinaria che apre insieme alla Luna nuova in Sagittario un mese di partecipazione protettiva in tutte le vostre questioni, professionali e familiari. Portate alla luce le vostre capacità, qualità, genio. Erotismo.

Scorpione

Segno che non teme incognite e rischio, preparatevi ad un periodo di battaglie professionali e lotte per il successo. Una preparazione che va fatta in gran segreto, come vuole Marte in Leone, posizione un po' da legione straniera. No, non siete più stranieri in questo tempo di concorrenza sfrenata e sleale, sapete come e verso chi puntare – i risultati finali saranno eccezionali. Riposatevi ogni tanto tra le braccia di un amore antico ma sempre in fiore, come una rosa del deserto.

Sagittario

È il vostro momento, è vostra questa Luna nel segno che nasce intorno alle 6:23. Probabilmente nel corso della giornata e nei prossimi giorni porterà notizie inquietanti dall'estero, ma per voi personalmente è una fase che chiude un anno di lavoro e di amore ed apre nello stesso momento una nuova età della vostra vita - credetemi, che vale la pena di viverla. Ma cos'è un po' di reumatismo creato da Saturno, quando uno può esplorare tutte le montagne? Auguri

Capricorno

Anche se Venere vi lascerà la prossima settimana, Marte però sarà ottimo tutto il mese, significa che porterete avanti con successo le iniziative domestiche, professionali, affaristiche. Per un misterioso gioco delle stelle, le vostre sono tutte positive! Noi diamo oggi l'accento su Urano nostro contemporaneo. Agisce sulla tecnica, sulla meccanica, nuove tecnologie, è associato ai pionieri. Con il vostro carattere concreto e pragmatico potrete arrivare in alto.

Acquario

Sole in Sagittario ha già reso più leggera la vostra situazione, le fasi lunari di dicembre sono a vostro favore, a partire dall'odierna Luna nuova che si verifica nel settore degli incontri importanti, di lavoro e di affari, ma anche trasporti passionali verso nuove persone - e qui c'è lo zampino di Giove. Con questo pensiero ottimista, affrontate tutti i sospesi che aspettano una soluzione. Per realizzare quello che le stelle promettono, chiedete consigli a Giove in Gemelli.

Pesci

Dicembre è il mese del Sagittario, quest'anno però non sarà così faticoso o complicato come nel passato, avete la protezione di grandi pianeti che sostano nei punti importanti del vostro oroscopo: amore, lavoro e salute, rapporti con il lontano. Questa Luna nuova può essere stressante per il fisico ma va ricordato che cambia in un segno che per voi rappresenta il grande successo, quindi certi ostacoli sono arrivati anche per la vostra scarsa attenzione alla legge.