Monza, niente festa per la Serie A: ko col Brescia per la squadra di Silvio Berlusconi, rinviata la promozione

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani rinvia la festa per la promozione in Serie A, traguardo mai raggiunto nella storia del calcio biancorosso. Fatale la sconfitta in casa per 2-0 contro il Brescia, risultato che vale per le Rondinelle la qualificazione ai play-off proprio insieme al Monza. L'episodio chiave nella ripresa con l'espulsione di Bellusci (fallo ingenuo sull'attaccante avversario Donnarumma), seguito dai due gol del Brescia (Aye e Mangraviti i marcatori).

A far svanire le speranze dei brianzoli, soprattutto, è stata la contemporanea vittoria della Salernitana (3-0 a Pescara): i campani chiudono dunque il girone al secondo posto e si qualificano direttamente nella massima serie. I biancorossi, invece, affronteranno ora il play-off per provare a conquistare il terzo posto utile per la storica promozione. Ecco il calendario delle prossime partite: nel turno preliminare dei play-off si affronteranno Venezia-Chievo e Cittadella-Brescia. La vincente della prima sfida incontrerà il Lecce; chi esce vincitrice dalla seconda sfida affronterà il Monza (c'è il rischio di un nuovo scontro con le Rondinelle). Il 13 maggio si gioca il turno preliminare, 17 e 20 le semifinali, 23 e 27 l’andata e il ritorno della finale. Tutta la città di Monza spera di uscire dal gironcino infernale dei play-off con un posto in serie A. Un obiettivo sfiorato nella storia del club lombardo ma mai ottenuto: Berlusconi e Galliani proveranno a compiere l'impresa già al primo anno.

