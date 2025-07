Orrore a Monza: adesca e stupra 13enne, chi è la belva

Orrore a Monza: un ragazzo cubano di 25 anni è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata su una tredicenne. La vicenda, emersa grazie alla denuncia della stessa vittima, ha portato al fermo dell’uomo venerdì 11 luglio, al termine di un’indagine condotta con rapidità dalla polizia. La minorenne, contattata tramite Instagram, era stata ingannata dal 25enne, che si era finto un diciassettenne per guadagnare la sua fiducia.

L’incontro fatale è avvenuto il 10 luglio, quando la ragazza ha accettato di vedere il giovane in stazione a Monza, ma a patto di non essere sola con lui. Tuttavia, l’uomo l’ha persuasa a seguirlo in una zona isolata vicino al canale Villoresi, dove ha rivelato la sua vera età. “Quando la tredicenne ha opposto resistenza, lui l’ha costretta a subire un rapporto sessuale e quando lei ha tentato di scappare, l’aggressore l’ha minacciata con un coltello e l’ha riaccompagnata alla stazione di Monza”, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.