Cinghiali a Roma, "e qua i topi". L'aria che tira, Ignazio La Russa umilia il Pd: "Una cosa vera Greta Thunberg l'ha detta"

"Se a Roma ci sono i cinghiali, a Milano ci sono i topi": Ignazio La Russa, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, risponde così a una domanda della conduttrice sulla differenza tra la Capitale e la città ora amministrata da Giuseppe Sala. A tal proposito ha anche appoggiato Greta Thunberg, l'attivista svedese ora a Milano in occasione della conferenza Youth4Climate. Nel suo discorso di apertura, la giovane ha detto: "I nostri leader difettano di azione ed è intenzionale. Fanno finta di avere ambizioni contro i cambiamenti climatici, ma aprono miniere sfruttando risorse senza aumentare risorse". E ancora: "Sulla crisi climatica dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla".

"Per una volta la piccola Greta ha detto una cosa vera a partire da Sala. Bla bla bla", ha detto il senatore di Fratelli d'Italia in collegamento con la Merlino. Poi ha aggiunto: "Pensiamo a Milano, al bla bla bla sull'ecologia, sul clima, sul green. Sala ha portato le piste ciclabili fatte in una maniera oscena, che hanno aumentato il traffico e le immissioni e hanno reso peggiore l'aria di Milano ma bla bla bla esattamente come dice Greta".

Il senatore, poi, è passato a illustrare le priorità del suo partito a Milano: "Noi vorremmo che si parlasse dei problemi della città, delle periferie e del centro, che sono enormi. Ma se uno gode di buona stampa - ha detto riferendosi a Sala - si parla di altro. E lui si fa la passerella con la giovane Greta".

