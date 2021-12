Gratta e Vinci, "guardi un biglietto da 5 mln di euro": il vincitore reagisce così, impensabile

28 dicembre 2021 a

a

a

Una nuova vincita milionaria con il Gratta e Vinci. E' successo ad un fortunato signore di Milano che con sole 20 euro spese in una tabaccheria di via Novara si è portato a casa cinque milioni di euro. Il titolare del negozio ha mostrato il biglietto della serie 100x (del costo di 20 euro) in un video subito virale sui social: "Il cliente era più tranquillo di noi, ma ha detto: 'Mi avete fatto fare Capodanno'".

Gratta e Vinci, "ho vinto 500 euro": ma non è così. Un finale clamoroso in tabaccheria

Una gioia inaspettata che è stata manifestata con molto understatement e con una battuta degna di un film. Il tabaccaio ha anche spiegato che poi il cliente vincente ha anche ringraziato il proprietario per la vincita inaspettata.

Gratta e Vinci, la coppia sconvolge Conegliano: vincono 2 milioni di euro e... spunta l'avvocato

Il Gratta&Vinci è stato giocato all’interno della tabaccheria-ricevitoria “Tabacchi Stadio”, nei pressi di San Siro, mentre la conferma è arrivata dal sistema legato a Lottomatica. Dalle prime notizie - riporta Leggo- embra si tratti di un cliente abituale. Per questo il titolare ha validato la vincita con maggiore soddisfazione.

Il biglietto vincitore: clicca qui per guardare il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.