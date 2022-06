Milano, tir falcia e ammazza due uomini in tangenziale. Poi il conducente... il video-choc

16 giugno 2022 a

Travolti e uccisi da un tir sulla tangenziale di Milano nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana. La tragedia ha coinvolto due uomini, mentre la persona alla guida del mezzo che li ha investiti non si è fermata per i soccorsi. Le due vittime, 51 e 55 anni, erano scese dal loro furgone per sistemare il carico che stavano perdendo e sono state travolte. Probabile che fossero uscite dalla corsia di emergenza per compiere l'operazione. A lanciare l'allarme un automobilista che ha assistito alla scena.

Nel frattempo l'uomo che li ha investiti, un italiano di 40 anni, è stato rintracciato a Muggiò dagli agenti della Polizia stradale grazie alla targa, alle immagini delle telecamere e al gps che aveva sul mezzo. Ora sarebbe agli arresti domiciliari. Mentre le accuse sarebbero omicidio stradale e omissione di soccorso. Anche se lui nelle prime dichiarazioni agli investigatori si è difeso dicendo di non essere scappato, ma solo di non essersi accorto di nulla.

Le vittime erano dirette verso Agrate quando, all'altezza di Melzo nel Milanese, si sono accorte che il carico sul loro furgone bianco si stava muovendo ed era a rischio caduta. Di qui la decisione di scendere dal mezzo e correre ai ripari. Dopo l'incidente, all'arrivo dei soccorsi, per i due non c'era più nulla da fare.

