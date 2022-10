Esselunga, ecco il nuovo super-supermercato: cosa cambia da oggi

Enrico Paoli 26 ottobre 2022 a

A Milano non ci sono solo le settimane a tema, dalla moda al vino, passando per la tecnologia e l'ambiente. Esistono anche le strade dove si concentrano le eccellenze.

Via Spadari è una di quelle. Lì, in quel pezzo di centro storico, a due passi dal Duomo, il gusto è sovrano. Un po' come le grandi firme in via Montenapoleone. E proprio per questa ragione Esselunga, volendo competere con i deliziatori del palato, ha scelto di aprire il proprio negozio, battezzato "Le eccellenze di Esselunga", in via Spadari, dove si concentrano le vetrine più importanti del gusto made in Italy. Per il gruppo della grande distribuzione, leader in Italia del settore, si tratta di una vera e propria scommessa, mettendo in mostra le migliori specialità, concentrandosi sulla gastronomia e la pasticceria. Insomma, il tradizionale banco del supermercato qui, in via Spadari, si fa bottega, quasi a voler riscoprire l'antica tradizione. Per il momento le eccellenze di Esselunga sono un unicum, un investimento tarato solo su Milano, ma se l'esperimento dovesse funzionare non è detto che la bottega non trovi il suo doppio a Torino, dove Esselunga è particolarmente forte.

DOPO IL DOLCE

Dopo aver sperimentato con successo il temporary store della pasticceria Elisenda a Natale 2021, Esselunga, produttore oltre che retailer, torna a due passi dal Duomo del capoluogo lombardo «con un negozio più ampio e un format inedito, che presenta in una "bottega di quartiere" il meglio delle sue produzioni, in un'atmosfera accogliente dove la qualità dei prodotti si unisce alla cura del servizio costruito intorno al cliente», spiega i manager dell'azienda. La gastronomia propone una selezione di prodotti esclusivi arricchita dall'esposizione a libero servizio della linea «Cucina Esselunga», marchio ideato per identificare la proposta di piatti pronti. La linea nasce da una tradizione lunga oltre 30 anni, quando l'azienda ha iniziato a creare propri piatti nella cucina delle sue produzioni a Limito di Pioltello. Vi saranno anche il sushi, le tartare, i pokè, il pane fresco e le focaccine con selezione di vini da abbinare agli acquisti. La pasticceria con caffetteria è uno spazio riservato a Elisenda, nata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. Il negozio prevede anche un servizio di prenotazioni con la consegna a domicilio. Nella bottega di via Spadari è possibile trovare anche i prodotti della linea "cucina Esselunga", nata dall'unione di qualità, artigianalità, tradizione e innovazione, con oltre 200 piatti gastronomici pronti studiati e preparati dal celebre marchio nelle sue cucine.



TUTTO FRESCO

La linea, in continua evoluzione per soddisfare i gusti di tutti i clienti, assicura freschezza 365 giorni all'anno da più di 30 anni e propone le migliori ricette della tradizione italiana e del mondo, rispettandone sempre la storia, la regionalità e la stagionalità. L'assortimento prevede i grandi classici, patrimonio di sapori autentici da ogni regione d'Italia, le ricette dal mondo, i piatti più buoni del mondo rielaborati nel rispetto delle tradizioni, proposte equilibrio e gusto, per un pasto equilibrato senza rinunciare al gusto e, infine, la rosticceria calda: golose ricette preparate allo spiedo e al forno. In altre parole in via Spadari non c'è solo il classico assortimento della grande distribuzione, ma un'offerta sviluppata intorno a prodotti premium per un pop up store che esprime i valori dell'insegna in seno a un progetto di comunicazione più articolato che a novembre, tra il 7 e l'17, a Milano vedrà protagonista il Food Truck, veicolo che farà assaggiare gratuitamente ai milanesi le specialità gastronomiche Esselunga. A completare il negozio la caffetteria per colazioni o pause caffè e un dehor dove degustare le specialità acquistate.