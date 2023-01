Autogrill, lo scontrino che demolisce le stazioni di sosta: cosa rivela

06 gennaio 2023 a

"Questo è il risultato di quello che ho pagato facendo colazione da Cracco in Galleria, con una brioche che te la ricordi tutta la vita, stoviglie d'argento e porcellana": comincia così il post di un utente che sui social ha voluto far sapere a tutti il prezzo pagato per brioche e cappuccino nel locale del noto chef. Nel post, che è comparso sulla pagina sia Facebook che Instagram "Milano segreta", si fa riferimento alle polemiche frequenti sui costi spesso troppo elevati in questi locali: "Se state ad ascoltare i cretini che fanno post sensazionalistici lamentandosi di prezzi esorbitanti, che si mettono seduti, serviti e riveriti in galleria, state freschi...!!".

"Praticamente la colazione all'autogrill costa di più!!", ha chiosato l'utente. In tanti hanno commentato il post, che a corredo ha anche la foto dello scontrino a mo' di prova. Qualcuno dice che si tratta di uno scontrino falso, qualcun altro invece pensa che si tratti comunque di un prezzo eccessivo. Infine ci sono quelli che considerano il prezzo pagato davvero ottimo, proprio per il fatto che si è nel centro di Milano.

I numerosi commenti hanno spinto "Milano Segreta" a pubblicare un secondo post il giorno seguente sull'argomento: "Da 24 ore va avanti la tiritera che ho pubblicato uno scontrino falso, migliaia di commenti che pubblico 'fake', che non è fotografato bene, che da Cracco in Galleria è impossibile prendere cappuccino e brioche a poco più di 4 euro. Uno fa informazione e vedono complotti ovunque. Fate passare la voglia".