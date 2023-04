Panino in mensa, cosa c'è dentro: maxi-multa, il caso che sconvolge l'Italia

28 aprile 2023 a

Continua a tenere banco il caso del panino con all’interno un bullone. È stato trovato a Milano da un bambino di quinta elementare e l’azienda che lo ha fornito ha ricevuto la sanzione massima prevista dal contratto, che ammonta a 750 euro. Secondo una perizia, il bullone appartiene alla macchina che viene utilizzata per la preparazione del pane.

Il Comune e Milano Ristorazione (la società comunale che si occupa dei pasti nelle scuole della città) stanno però prendendo in considerazione altre iniziative per il danno di immagine. La vicesindaca Anna Scavuzzo ha spiegato i dettagli del provvedimento in una riunione congiunta delle commissioni Partecipate ed Educazione, convocata appositamente per discutere di quanto accaduto. Presente anche Bernardo Notarangelo, presidente dimissionario di Milano Ristorazione.

Nei prossimi giorni è attesa la nomina di un presidente ad interim da parte del sindaco Beppe Sala: poi ci sarà il bando per il sostituto. Alla riunione sono stati resi noti anche i dati sulle verifiche effettuate dall’unità di controllo sul cibo delle mense: nel 2022 sono state fatte 191 visite e sono stati controllati 18.900 pasti per bambini, 2.044 pasti per adulti e 16.211 pasti nei luoghi in cui vengono prodotti. Per quanto riguarda la qualità sono state 766 le non conformità rilevate, 255 meno del 2021.