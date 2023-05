Milano, esplode il furgone: inferno di fuoco, il video più impressionante

11 maggio 2023 a

Scene di guerra in pieno centro Milano: un furgone che trasportava bombole d'ossigeno, probabilmente destinate al vicino Istituto Auxologico Italiano, ha preso fuoco in via Pier Lombardo, in zona Porta Romana, generando una esplosione impressionante e un incendio di proporzioni colossali. I video e le immagini che residenti e passanti hanno pubblicato in tempo reale su Twitter testimoniano il caos in attesa dei soccorsi e la concitazione del momento, oltre al livello di distruzione del rogo con una altissima colonna di fumo grigio che si è alzata in cielo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Dopo un paio d'ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme divampate. Sull'asfalto, al centro della strada, resta la carcassa del furgone e di alcune auto. Il bilancio è di alcuni feriti, di cui uno grave: pesante, ma poteva essere una strage.

Sono rimaste coinvolte sette auto e la facciata del palazzo, adiacente alla strada, nella quale è divampato l'incendio. Il rogo avrebbe interessato anche un appartamento al secondo piano dell'edificio. L'edificio e una scuola nelle vicinanze sono stati evacuati. Al momento non risultano dispersi, ci sarebbe solo un ustionato e dalle primissime informazioni si tratterebbe del conducente del furgone.

Esplosione in via Pierlombardo (zona Porta Romana, Milano) pic.twitter.com/QLIhsUtwGA — ulysses (@lysaalll) May 11, 2023

Sul posto è arrivato anche il sindaco Beppe Sala: "È da escludere un attentato o cose del genere, è semplicemente un camioncino che trasportava bombole di ossigeno. Al momento mi segnalano un ferito, pur grave, che credo sia l'autista. Non ci sono altri danni ma sto andando a vedere adesso". Il primo cittadino era impegnato nella cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e si è diretto poi all'incrocio tra via Pier Lombardo e via Vasari, a poca distanza dai Bagni misteriosi.