Piano City Milano, Mika apre la kermesse al Castello Sforzesco

Piano City Milano, giunto alla sua dodicesima edizione, non è semplicemente un “festival di pianoforte” tra i più prestigiosi del Paese, in programma dal 19 al 21 maggio nel capoluogo lombardo. E’ diventato, grazie ad un lavoro intelligente di costruzione del prodotto, un avvenimento mondano culturale, dove la città fa a gara per esserci. E questa edizione, che si apre con una grande anteprima in programma mercoledì 17 al Castello Sforzesco, rappresenta il salto di qualità. A tagliare virtualmente il nastro dell’evento è Mika, artista di fama mondiale con oltre 10 milioni di album venduti, che regalerà al pubblico una performance esclusiva studiata e realizzata solo per il palcoscenico del festival. Mika, immerso nella magica atmosfera del Castello Sforzesco, accompagnato dal suo pianoforte, amico fedele e scatola magica di un’esplosione di colori, idee e follie è pronto a stupire gli spettatori con una performance strabiliante, esclusiva, studiata e realizzata appositamente per il palcoscenico di Piano City Milano. Mika ha scelto la rassegna Piano City Milano come anticipazione dei sei special event previsti per quest’estate in Italia.

Il festival prende vita grazie a un’intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Piano City Milano nasce nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce all'onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fondatori del festival e dell’Associazione Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano City Milano, nell’immaginare una diversa visione di Milano.

Dopo l’evento con Mika venerdì la prima vera e propria con un programma di altissimo livello. Alle ore 21.00 Wim Mertens, compositore belga di fama internazionale, presenta per la prima volta in assoluto a Piano City Milano una selezione musicale dal suo ultimo album “Voice Of The Living”. In questo nuovo progetto l’artista racconta il punto di vista di un uomo comune che affronta quotidianamente l’imprevisto, paragonando i quattro elementi della natura, terra, acqua, aria e fuoco, a elementi sonori differenti. Alle 22,30, invece, “Novecento: Il Duello”, con Alessandro Baricco e Stefano Bollani, da un’idea di Alessandro Baricco, Stefano Bollani e Alessio Bertallot: “non sei finito, finché hai una buona storia da raccontare” e di buone storie Novecento, testo teatrale, poi diventato libro, poi film, continua a produrne. Per l'inaugurazione di Piano City Milano 2023 sarà un live: la sfida fra Jelly Roll Morton e Novecento interpretati al pianoforte da Stefano Bollani e raccontati da Alessandro Baricco. L’inaugurazione di Piano City Milano è prevista per venerdì 19 maggio nel parco della Galleria d’Arte Moderna.