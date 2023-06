Milano, arrestata una romena durante i funerali di Berlusconi

14 giugno 2023 a

a

a

Tentato scippo durante i funerali di Silvio Berlusconi, con tutta Italia (e ampia presenza di forze dell'ordine) con gli occhi puntati su piazza Duomo a Milano. Una cittadina romena di 21 anni è stata arrestata dalla polizia per furto con destrezza durante il funerale di Stato dell'ex premier. Il dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Giuseppe Petronzi in occasione delle esequie del leader di Forza Italia ha visto la partecipazione, anche degli agenti della squadra Mobile per il contrasto dei reati predatori.

Pochi minuti dopo le 15, appena iniziata la cerimonia funebre al Duomo, i poliziotti della Sesta sezione hanno individuato in piazza Duomo una giovane donna che seguiva con particolare attenzione le persone in corso Vittorio Emanuele fino a quando è entrata in un fast food in galleria Fontana. Al secondo piano del locale, si è avvicinata a un 18enne mostrandogli un foglio con delle scritte incomprensibili, quindi ha posizionato il foglio sul tavolino coprendo il cellulare del ragazzo riuscendo così a sottrarglielo. I poliziotti hanno immediatamente bloccato la donna restituendo il cellulare alla vittima. La 21enne, "con numerosi precedenti per ricettazione, furto e inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, destinataria di allontanamenti dal centro storico e di un divieto di accesso al centro storico per un anno emesso dal questore di Milano (notificato 40 giorni fa)" è stata arrestata.