Milano, schianto tra due auto: 25enne schiacciato contro un palo

Schianto tra due auto in viale Umbria a Milano: il grave incidente, avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, ha visto coinvolte due auto, un'Audi Rs7 nera e una Renault Capture. E una di queste avrebbe travolto alcuni passanti che si trovavano lì in quel momento. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, come riporta il Corriere della Sera, sembra che l'Audi fosse diretta in via Lattanzio per essere consegnata al nuovo proprietario che l'aveva acquistata per regalarla a suo figlio. Al volante c'era il dipendente di una concessionaria, che avrebbe provato a evitare l'impatto sterzando a destra.

Tra i feriti un ragazzo di 25 anni, schiacciato contro un palo davanti all'Ipercoop di viale Umbria. Le sue condizioni sarebbero gravi: è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Pare che il giovane sia stato centrato dall'Audi nel tentativo di evitare l'impatto contro l'altra auto. Ferite anche una donna di 38 anni, una donna di 52 anni e un uomo di 57. I due conducenti invece non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto quattro ambulanze, un'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Le cause dello scontro sarebbero ancora in fase di accertamento. Nel frattempo, la polizia locale ha chiuso il traffico tra piazzale Lodi e viale Umbria e la corsia preferenziale fino all'incrocio con via Muratori.