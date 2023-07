Assago, follia in autostrada: l'auto sfreccia contromano a tutta velocità

30 luglio 2023 a

a

a

Choc ad Assago a Milano​: nelle scorse ore, come si vede in un video postato sui social, un'auto bianca ha sfrecciato contromano a tutta velocità. A riprendere l'incredibile scena un ragazzo che si trovava nella corsia adiacente e nella direzione corretta. Alla fine l'auto sarebbe stata fermata e sarebbe arrivata la polizia. Il video ha fatto il giro del web in poche ore.

Protesta No Tav: pietre e bombe carta. Tensioni alle stelle: chiusa la A32

"Le persone stanno veramente male", c'è scritto a corredo del video. L'episodio risalirebbe alla notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio: l'auto avrebbe percorso contromano un intero tratto dell'autostrada A7, in direzione Milano, nei pressi di Assago. Sotto al video postato dalla pagina Instagram "Milano Bella Da Dio", gli utenti social non si sono risparmiati con i commenti. Qualcuno ha scritto: "Contromano a fari spenti. Questo vuole ammazzarsi portando qualcuno con sé". Qualcun altro invece: "Ma questa è tentata strage! Non ci dovrebbe essere l'arresto per una cosa del genere?". E ancora: "Ragazzi c’è poco da scherzare, provate a immaginare un padre di famiglia che parte con la sua famiglia magari anche bambini piccoli e fa un frontale ..una persona con la moto che va per la sua strada e fa un frontale... la patente è il minimo che gli potevano togliere!!!!!". Alla fine la pagina Instagram ha precisato: "Nessuno si è fatto male, il soggetto è stato fermato, identificato e gli è stata ritirata la patente".