Locate di Triulzi, violentata mentre fa jogging: fermato 27enne irregolare

Dopo mesi è stato arrestato. I carabinieri di San Donato Milanese hanno fermato un 27enne di origine nordafricana ritenuto responsabile della violenza sessuale commessa il 23 dicembre scorso, a Locate di Triulzi. La vittima, una donna di 40 anni residente nel luogo, stava facendo jogging. A carico dell’uomo, irregolare sul territorio nazionale, gravi indizi di colpevolezza.

Solo accurate indagini, sviluppate con metodologie investigative tradizionali, attività tecniche e tecnico-scientifiche, sono riuscite a mettere insieme i pezzi del puzzle. La vittima, quel giorno, è stata aggredita mentre stava praticando jogging da sola in una zona di campagna nei pressi di Cascina Nesporedo. Mentre correva da sola nell’area isolata, la vittima è stata aggredita alle spalle dall'uomo. Quest'ultimo le ha tappato la bocca per impedirle di chiedere aiuto e l'ha trascinata nella boscaglia. Lì ha usato violenza per costringerla a un rapporto sessuale.

Il fermo, disposto dai pm di Lodi, è stato eseguito a San Donato Milanese. Motivo per cui, della convalida si sono occupati per competenza la Procura di Milano e il Gip del capoluogo lombardo che trasmetterà gli atti a Lodi per il prosieguo dell'inchiesta. Il presunto autore di origini nordafricane e irregolare in Italia è stato rintracciato in provincia di Milano.