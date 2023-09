Milano, "stuprata ai giardinetti": orrore contro una 18enne

10 settembre 2023 a

Altra violenza a Milano. A denunciarla una ragazza di 18 anni. La giovane sarebbe stata violentata all'alba di domenica 10 settembre in un giardino nella zona dei Navigli. Secondo quanto raccontato dalla vittima, la ragazza, originaria di El Salvador, aveva bevuto troppo la sera prima con il fratello e gli amici. Uscita in strada, si sarebbe ritrovata spaesata e in stato confusionale ratello, mentre il fratello se n'era andato a causa di un litigio.

A quel punto un ragazzo, un coetaneo egiziano, si sarebbe avvicinato e con la scusa di offrirle aiuto l'avrebbe trascinata in un giardinetto e costretta a un rapporto sessuale. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione e ha trovato i due che si azzuffavano. Il ragazzo è stato fermato e indagato a piede libero per violenza sessuale.

La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, al centro antiviolenza della Mangiagalli, dove, oltre ad essere sottoposta agli esami necessarie in casi come questi, ha ricevuto il supporto degli psicologi e ha già sporto formale denuncia. Gli agenti hanno rintracciato e bloccato il presunto autore. In accordo con il pm di turno, in attesa di ulteriori accertamenti, è stato indagato a piede libero per violenza sessuale. Ora gli investigatori stanno cercando di trovare i risconti al racconto della 18enne. Ad aiutarli un video delle telecamere di sorveglianza.