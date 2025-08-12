Milano, le nuove chat sull'inchiesta: "Mi confermi come assessore?"

" Ma mi confermi come assessore? ", chiedeva in una chat intitolata 'Pirellino' l'ex assessore milanese all'urbanistica Giancarlo Tancredi . Il 're del mattone' Manfredi Catella gli rispondeva: " Voi siete i migliori di sempre . Io se volete vi faccio da segretario". E il direttore generale del Comune Christian Malangone, che non risulta tra gli indagati, aggiungeva: " Me lo tatuo sulla schiena ".

È questo uno dei nuovi scambi di messaggi depositati oggi dalla Procura di Milano al Tribunale dei Riesame, davanti al quale i sei arrestati nell'inchiesta sull'urbanistica hanno fatto ricorso contro le misure cautelari. "Tancredi è consapevole del fatto che, grazie alla sua azione, gli interessi di Coima vengono massimizzati - osserva la Procura, commentando la chat -, tant'è che ironizza su una sua riconferma come assessore alla Rigenerazione Urbana da parte di Catella in persona, come se quest'ultimo fosse il sindaco di Milano".