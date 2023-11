Milano, grave incidente: erano in sei su un'auto, sull'altra un uomo con precedenti

01 novembre 2023 a

Al volante di una delle auto coinvolte nel primo tamponamento del tragico incidente in via Forlanini a Milano, avvenuto intorno alle cinque di questa mattina primo novembre, c’era un ragazzo di 25 anni residente a Cinisello Balsamo che, secondo le prime informazioni, sarebbe risultato positivo all’alcol test e avrebbe diversi precedenti, anche di guida senza patente.

L’ultima ricostruzione riferita da fonti qualificate diverge dalla prima che era emersa. La certezza è che si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre auto. Il veicolo guidato dal 25enne che procedeva "ad alta velocità" ha tamponato una seconda auto i cui passeggeri sono scesi in strada. La polizia locale di Milano sta facendo una verifica sui suoi documenti. È sopraggiunta poi una terza auto con alcuni giovani a bordo, probabilmente di rientro dai festeggiamenti per Halloween, che ha travolto le altre due. I ragazzi che hanno perso la vita erano a bordo della terza auto. Proprio sulla Peugeot dove sono rimasti uccisi, c'erano altri quattro ragazzi, tutti tra 18 e 26 anni. Quindi erano in sei a bordo. L'autista di 26 anni è deceduto sul colpo per il grave schianto mentre il 24enne è morto dopo circa un'ora dopo essere arrivato in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano.

Le altre due macchine coinvolte sono una Golf nera, che sarebbe l'auto che ha provocato l'incidente dove viaggiavano l'uomo positivo all'alcol test, su cui si stanno facendo degli accertamenti, e una donna. Non è invece chiaro se ci fossero con loro altre persone. E una Opel dove viaggiava la famiglia rimasta illesa dopo il tamponamento subito dalla Golf che era arrivata a grande velocità. Mamma, papà di 48 anni e la loro bambina di otto anni sono rimasti illesi.