La Serravalle porta a Milano il club delle concessionarie Ue

La Serravalle (e Milano) al centro del mondo. Arrivati alla 51esima edizione, gli Asecap Days, l’evento che riunisce i principali concessionari autostradali europei, si terranno a maggio nel capoluogo lombardo.

Un risultato che premia il lavoro dei vertici della società che gestisce la A7, il Presidente Beniamino Lo Presti e l’AD Pietro Boiardi, che hanno presentato il progetto selezionato durante l’ultima edizione che si è svolta a settembre ad Istanbul e hanno saputo valorizzare le eccellenze infrastrutturali e logistiche, che contribuiscono a rendere la Lombardia il motore economico dell’Italia.

La società, del resto, fa parte della storia autostradale del Paese. Era il 1951 quando grazie all’intesa tra Province, Comuni, Camere di Commercio di Milano, Genova, Pavia e Como, insieme al Consorzio Autonomo del Porto di Genova (oggi Autorità Portuale di Genova), nasce la società Autostrada Serravalle - Milano-Ponte Chiasso con l’intento di collegare Genova alla Svizzera. Poi, nel 2003, la società diviene Milano Mare-Milano Tangenziali. Mentre dal 2005 assume l'attuale denominazione Milano Serravalle-Milano Tangenziali, il cui socio unico oggi è Fnm (Ferrovie Nord Milano), azienda quotata in Borsa. La società è concessionaria dell’Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia nonché delle tangenziali milanesi A50 Tangenziale Ovest, A51 Tangenziale Est, A52 Tangenziale Nord, così come la Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e il Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53).

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Posta al centro di uno dei principali network autostradali europei, la rete si estende per 184,9 km e ogni giorno viene percorsa da centinaia di migliaia di automobilisti. La Milano Serravalle è tra le prime 5 concessionarie italiane e rappresenta un soggetto di significativa rilevanza nel sistema viario della Lombardia e del Nord Italia. Negli ultimi anni l’azienda ha avviato un importante processo di evoluzione tecnologica della propria rete e di digitalizzazione dell’infrastruttura. Tutto questo in ossequio a una pronunciata sensibilità verso le tematiche della sostenibilità ambientale e della smart mobility, Milano Serravalle, infatti, si ispira al dettame che ogni intervento di manutenzione, riqualificazione e realizzazione di nuove opere si concretizzi adottando nuove soluzioni eco-compatibili che garantiscano la mitigazione degli impatti acustici, ambientali, di inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria.



Dal 2021 la concessionaria è presieduta da Beniamino Lo Presti, con Pietro Boiardi nel ruolo di amministratore delegato, che stanno portando avanti un mandato tanto attento ai risultati quanto all’innovazione e alle iniziative mirate a promuovere l’immagine della società. Tra queste spicca la 51esima edizione degli Asecap Days – le tre giornate di studio, informazione e approfondimento sulle trasformazioni della mobilità moderna, con un focus su sostenibilità e infrastrutture all’avanguardia per una smart mobility ancora più inclusiva ed interconnessa che si svolgeranno a Milano dal 13 al 15 maggio 2024 sotto l’egida di Milano Serravalle-Milano Tangenziali e in collaborazione con ASECAP e Aiscat, l’Associazione Italiana delle Società Concessionarie. Il titolo dell’evento internazionale, che il duo Lo Presti-Boiardi sono riusciti a portarsi a casa – sarà “Innovation as a key tool to reach safe, inclusive and green mobility solutions”. Il convegno sarà ospitato all’interno di Palazzo Mezzanotte, a pochi passi dalla Madonnina. A latere, grazie anche alla collaborazione col Comune di Milano, è stata programmata per tutti i partecipanti una visita guidata alla Scala e una cena di gala al Castello Sforzesco, nella cornice del Cortile della Rocchetta.

«Ritengo che l’accoglimento da parte di Asecap della candidatura di Milano Serravalle, quale soggetto promotore ed esecutore degli Asecap Days 2024» spiega a Libero il presidente della concessionaria autostradale, Beniamino Lo Presti, «rappresenti una novità assoluta nella storia della società. Un successo che discende dal pieno riconoscimento della qualità e della credibilità di Milano Serravalle, azienda che ho l’onore di rappresentare, non soltanto in ambito domestico. In più ospitare un evento di così ampio respiro internazionale a cui partecipano circa 250 operatori di concessionarie europee e transoceaniche», ha sottolineato il manager, «permetterà di valorizzare ulteriormente la città di Milano, consolidandola come una delle smart city più attrattive a livello europeo, volgendo incessantemente lo sguardo alla modernità e all’innovazione». L’evento darà la possibilità di esplorare i progetti più innovativi e di condividere visioni differenti con una vasta platea di esperti internazionali e stakeholder di rilievo, per uno scambio continuo e costruttivo.

SICUREZZA

«Siamo fieri di aver presentato diverse soluzioni con l’obiettivo di raggiungere la Net-Zero Mobility, dunque una mobilità in grado di favorire la decarbonizzazione attraverso un piano d’azione sostenibile. Milano Serravalle – Milano Tangenziali», racconta l’AD, Boiardi, «si sta già impegnando su diversi fronti, dall’implementazione delle Smart Roads e di un PV Farm System, la realizzazione della prima rete completa in Italia di stazioni di rifornimento stradali di idrogeno (HRS) e l’incremento delle stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici». Il manager di Milano-Serravalle ha poi voluto ricordare che nell’ultimo triennio la società ha avviato un significativo processo mirato a valorizzare la propria vocazione alla trasformazione digitale e, in generale, all’innovazione, improntato all’incremento degli standard di sicurezza e sostenibilità della rete, attraverso un approccio innovativo, integrante e inclusivo. Sono tre, infatti, ha precisato Boiardi, «i pilastri attorno ai quali si sviluppano le attività dell’azienda che guido: innovazione, sicurezza e sostenibilità».