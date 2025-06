Tassi di interesse, la Bce taglia ancora: giù di 25 punti base

Sforbiciata sui tassi di interessi. La Banca Centrale Europea ha abbassato il costo del denaro, tagliando i tassi di riferimento di 25 punti base. Risultato? I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 2 per cento, al 2,15 per cento e al 2,40, con effetto dall’11 giugno 2025. Si tratta dell'ottava volta.

Il consiglio direttivo ha lasciato invariata allo 0,9 la previsione di crescita per il 2025 a riflettere "un andamento nel primo trimestre più vigoroso rispetto alle attese associato a prospettive più deboli per il resto dell’anno". "Benché ci si attenda che l’incertezza relativa alle politiche commerciali gravi sugli investimenti delle imprese e sulle esportazioni, soprattutto nel breve termine - si legge sul comunicato - l’incremento degli investimenti pubblici in difesa e infrastrutture sosterrà sempre più la crescita nel medio periodo. L’aumento dei redditi reali e un mercato del lavoro robusto consentiranno alle famiglie di spendere di più. Insieme a condizioni di finanziamento più favorevoli, ciò dovrebbe aumentare la capacità di tenuta dell’economia agli shock mondiali".