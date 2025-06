Simone Inzaghi, lo "sfregio" arabo: come lo accolgono

In Arabia Saudita hanno appena abbracciato una nuova stella. È Simone Inzaghi , a oggi l’allenatore più pagato al mondo, anche più di Guardiola : oltre 25 milioni netti a stagione. Nonostante i tanti soldi spesi, però, l’ Al-Hilal farebbe bene a spenderne qualcuno in più per un corso di storia del calcio, perché l’accoglienza al nuovo allenatore italiano è stata disastrosa. Il club saudita, infatti, ha pubblicato un filmato sui propri canali social per presentare l’ormai ex-allenatore nerazzurro.

Piccinini stava commentando il 2-0 di Superpippo, imbeccato da un assist al bacio di Kakà, con fuga verso la porta, dribbling ad uscire sul portiere Reina e diagonale millimetrico verso la porta. Insomma, oltre al danno c’è anche la beffa per il povero Simone Inzaghi, che si sta ancora leccando le ferite per la sconfitta più bruciante in una finale nella storia della Champions League. Il 5-0 del Paris Saint-Germain sull’Inter fa ancora molto male, Inzaghi stesso ha deciso di volarsene via dall’Europa per dimenticare un dolore così grande e lasciare quella che ormai, dopo 4 anni, era diventata una famiglia e… al suo arrivo all’Al-Hilal si trova subito un filmato che sa di presa in giro involontaria atroce! E infine, dopo che Inzaghi cammina nei corridoi di un albergo di lusso con la voce di un gol del fratello in sottofondo, lo si vede sedersi su un divano, gustare un tipico thé locale ed esclamare: “Io sono Simone Inzaghi ed oggi comincia la mia storia con l’Al-Hilal”.