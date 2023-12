Milano, rapina in banca: ostaggi e 160mila euro di bottino, finisce male

06 dicembre 2023 a

Paura a Milano: tre rapinatori hanno sequestrato sette persone e rubato 160 mila euro alla Bpm di piazza Salgari. E' successo questa mattina intorno alle 9. Il gruppo sarebbe entrato nella filiale attraverso un buco scavato dalla pizzeria vicina, la Domino's Pizza, che ormai da tempo ha chiuso i battenti. Questo, in ogni caso, dimostra che il piano sia stato studiato nei minimi dettagli da tempo. Alle persone presenti nella banca i rapinatori avrebbero detto di essere armati, ma non avrebbero mostrato né pistole né coltelli. Tra i presenti almeno due dipendenti, che hanno aperto il caveau e hanno raccolto e consegnato il denaro conservato all'interno delle casse. Tutti gli altri sarebbero stati immobilizzati con delle fascette da elettricista.

Solo mezz'ora dopo la fuga dei malviventi, intorno alle 10, le vittime sono riuscite a liberarsi e a dare l'allarme. Purtroppo, però, quando poliziotti e carabinieri si sono precipitati sul luogo della rapina, i rapinatori erano già lontani. I malviventi, tre in tutto, stando al racconto dei presenti al momento della rapina, avevano il volto coperto. Sono stati descritti come italiani di origini siciliane e campane per via della loro inflessione dialettale. Intanto, la polizia continua a indagare per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e rintracciare i rapinatori in fuga.