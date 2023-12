Ultima Generazione, blitz alla Rinascente di Milano

23 dicembre 2023 a

Ultima Generazione non si ferma neppure davanti alle festività. Ed ecco che nella mattinata di sabato 23 dicembre, gli eco-attivisti prendono di mira la Rinascente di Milano. Intorno alle 11.30, in Piazza Duomo, nove ambientalisti hanno improvvisato un sit-in di protesta di fronte al grande magazzino in Galleria Vittorio Emanuele II. Tre manifestanti, poi, sono entrati nel locale con sparacoriandoli, un megafono e alcuni volantini. Durante il blitz sono stati urlati diversi slogan come "Si avvisa la gentile clientela che c'è un collasso eco-sociale in corso", "L'offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi è limitata, affrettatevi" e "Venite con noi a parlare del collasso climatico che ci attende".

Intanto, fuori dal centro commerciale sono stati srotolati due striscioni con la scritta "Fondo Riparazione" ed è stata improvvisata un'"assemblea cittadina". Poco dopo mezzogiorno, l'azione degli attivisti milanesi è stata bloccata dall'intervento delle Forze dell'Ordine. Insomma, l'ennesima dimostrazione che gli attivisti spiegano così: "Oggi siamo qui alla Rinascente dove abbiamo interrotto la quotidianità dello shopping, per ricordare alle persone che in questo affanno di shopping pre-natalizio la crisi climatica continua, e che si possono interrompere queste attività per dei momenti che ci possono aiutare a costruire qualcosa, come un’assemblea cittadina". E ancora, "ricordiamoci che Il Potere siamo Noi, nonostante la farsa di governi che continuano a promuovere il negazionismo climatico".