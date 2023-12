Milano, donna accoltellata sul bus: aggressore in fuga, cos'è successo

30 dicembre 2023 a

Ennesimo caso di violenza in Italia: è successo a Milano, dove una donna di 45 anni è stata accoltellata al culmine di un litigio. La vittima, originaria di El Salvador, è stata trasportata ieri sera e ricoverata all’ospedale Niguarda con ferite alla schiena e a una gamba. È stata lei stessa, nonostante fosse visibilmente ubriaca, a indicare ai poliziotti il suo presunto aggressore, che tuttavia non sarebbe ancora stato rintracciato. Si tratterebbe di un uomo di origine sudamericana. Probabilmente, però, non ci vorrà molto prima della cattura, dal momento che gli agenti hanno in mano sia il nome che la descrizione dell'uomo. Al momento sarebbero al lavoro per trovarlo.

Sia la vittima che l’uomo sono dei senzatetto: si troverebbero spesso nell’area intorno al parco Sempione. La dinamica dell'aggressione è ancora da accertare, ma pare che la donna sia stata accoltellata a bordo di un autobus, in via San Vigilio, angolo via San Paolino, nella notte del 29 dicembre, intorno alle 23.30. Una scena che ha lasciato sgomenti i passeggeri che in quel momento erano sul mezzo. Immediato l'intervento sul posto delle volanti della polizia e del personale sanitario. In ogni caso, nonostante le ferite gravi, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, nella notte è stata trasportata in codice rosso all'ospedale.