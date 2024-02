Milano, il paladino dei bagni trans ha l'insulto facile

17 febbraio 2024 a

Sospesi per sei mesi dall’Università Bocconi per presunti commenti transfobici sui social all'iniziativa di un giovane transgender. Accade ad alcuni studenti e dimostra come il Ddl Zan, nonostante non sia mai stato approvato in Parlamento, in realtà è già in vigore. Il giovane che ha montato il caso? Samuele Appignanesi. Il 22enne, spiega Daniele Dell'Orco, è uno studente transgender al quarto anno di Giurisprudenza, fa parte dei Giovani Democratici e ha fondato “Best Bocconi”, un’associazione studentesca impegnata nella lotta per l’uguaglianza di genere, per i diritti lgbtqia+ e per i diritti delle persone disabili. Tra le iniziative quella di istituire bagni gender neutral in Bocconi. Una proposta che ha sollevato parecchie critiche, alcune alquanto discutibili. Eppure lo stesso Samuele sui suoi profili pubblici vanta insulti di ogni genere. Non basta infatti la “pulizia” di queste ore, visto è facile trovare suoi commenti non certo amorevoli nei confronti degli obesi o degli anziani, o ancora di giubilo per la morte di Silvio Berlusconi o ancora per la tragedia del sottomarino Titan imploso nell’Atlantico.

