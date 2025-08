Barbara D'Urso, nuova concorrente di Ballando? Colpaccio della Carlucci

Barbara D'Urso nuova concorrente di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci in onda dal prossimo ottobre su Rai 1: a lanciare l'indiscrezione bomba è Dagospia, che svela anche qualche retroscena in più. La conduttrice, uscita lo scorso anno dal palinsesto Mediaset dopo l'addio a Pomeriggio Cinque, sbarca dunque in Rai, nel programma in diretta concorrenza con Tu si que vales di Maria De Filippi.

Nella giuria del programma della Carlucci, inoltre, dovrebbe essere riconfermata Selvaggia Lucarelli, con cui in passato la D'Urso non avrebbe avuto proprio dei buoni rapporti. Le due si erano già scontrate lo scorso anno, quando la conduttrice fu “ballerina per una notte”.