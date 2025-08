Jannik Sinner, lo sfregio dei sauditi: occhio alla locandina

Jannik Sinner è il numero uno al mondo. Tradotto, è il tennista più fote del pianeta. Al momento, superiore sia a Novak Djokovic - che però resta una leggenda per ciò che ha fatto nell'arco della sua carriera - e, soprattutto, al rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Gli altri non si avvicinano minimamente al suo talento. Tant’è che, a parte l'italiano, lo spagnolo e il croato, nessuno di loro ha mai vinto un grande Slam. Eppure c'è ancora qualcuno che fa fatica a vederlo al centro del fenomeno tennistico. Un esempio? Basta guardare la locandina del prossimo Six Kings Slam, il torneo multi-milionario organizzato dall'Arabia Saudita.

Non è un grande Slam, come Parigi o Londra. Ma è comunque molto gustoso, visto l'invitante premio in denaro in palio. Nella locandina dell'evento, che si disputerà il prossimo inverno in terra araba, figurano tutti i partecipanti. Ma c'è un dettaglio che ha scatenato l'ira dei tifosi di Sinner. Il numero uno al mondo non è stato posizionato al centro, come invece richiederebbe il suo status sportivo. Al suo posto ci sono Carlo Alcaraz e Novak Djokovic.