Gerry Scotti, la prima volta in tv: parole clamorose su Canale 5

Verso la fine dell'ultima edizione de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha voluto condividere con i suoi telespettatori un pensiero molto particolare. Il conduttore di Mediaset non è proprio il tipo che ringrazia il pubblico per gli ascolti ottenuti. Soprattutto perché ormai è un veterano della televisione generalista. I suoi quiz, infatti, sono sempre andati benissimo. Ma per questa volta ha deciso di fare uno strappo alla regola.

Così il conduttore de La Ruota della Fortuna si è rivolto direttamente al suo pubblico e lo ha ringraziato per essere stato sempre al suo fianco. “Lo sapete che io non mi lodo mai, ma nel momento del nostro gioco finale, tutte le sere, ci sono quasi 5 milioni di italiani. Grazie di cuore”, ha detto Gerry Scotti di fronte alla telecamera. In effetti, gli ascolti del suo programma sono da record, tralasciando Tempetation Island che è fuori categoria.