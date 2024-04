Milano, cinque contro uno in piazza XXV Aprile: calci e pugni su 19enne a terra

27 aprile 2024 a

a

a

La polizia è al lavoro per dare un volto ai responsabili di una brutale aggressione avvenuta ai danni di un diciannovenne nella notte tra venerdì e sabato in piazza XXV aprile, all’imbocco di corso Como, il centro della movida milanese. Il video del pestaggio, pubblicato dal gruppo facebook "Welcome to favelas", mostra una rissa con dieci giovani contro cinque: calci, pugni e bottigliate. A terra rimane un milanese di 19 anni che diventa il bersaglio su cui si gli aggressori. Non lo lasciano. Lo trascinano tirandolo per il braccio, mentre prova a proteggersi la testa con le mani. Poi ripartono le botte, ancora più forti. Risultato: rottura del setto nasale e diverse ferite.

Assalto alla polizia: volante circondata da 40 immigrati, Milano violenta | Guarda

In attesa di risposte che gli inquirenti proveranno a cercare anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, il Corriere ha ricostruito quanto accaduto all'alba. Erano le 5 di mattina e la vittima - insieme a quattro amici di cui una ragazza, con età compresa tra i 23 e 24 anni, risiedenti nell’hinterland - stavano aspettando un taxi dopo aver passato insieme la serata. Proprio nel parcheggio delle auto bianche si è consumata l'aggressione, sotto gli occhi di un tassista che ha immediatamente chiamato il 112. Gli aggressori sarebbero stati otto, massimo dieci, anche loro tutti italiani, ma sono riusciti a scappare a piedi, in direzioni opposte, prima dell’arrivo dei soccorsi. La giovane vittima, che era ubriaca, ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma ha denunciato che gli è stato rubato il cellulare, un Iphone Max, durante la rissa. Che sarebbe nata per futili motivi. Anzi, forse senza nessun motivo. Eppure la violenza è stata tanta.