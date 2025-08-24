Reazione a catena, "divorzio immediato": Ferri vecchi, finisce in disgrazia

Dura poco l'avventura de I Croceristi a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I campioni siciliani escono subito di scena, sconfitti dagli sfidanti, i Ferri vecchi: Lucia, Marco e Martina, tutti e tre infermieri all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. I ragazzi vincono 8-5 all'Intesa vincente e arrivano all'Ultima catena con un montepremi più che buono di 112mila euro, che diventano 7.000 dopo gli errori nell'ultima prova. Ma la beffa è in agguato.

In ballo ci sono le ultime due parole-indizio, "Premio" e "Scatto", con la parola da indovinare che inizia per "Ca" e finisce per "A". Marco, il capitano, è sicuro: "Carriera". Ma le due compagne di squadra propendono per "Categoria" e il ragazzo si accoda. Peccato, perché la risposta corretta era proprio "Carriera". E parte un tornado di critiche su X, dove i telespettatori seguono e commentano da casa ogni sera le puntate in tempo reale.

Qualcuno critica gli autori: "Il problema è che spesso fanno 2 risposte che vanno bene tutte e due. E non è giusto", "Era 'carriera'! Però secondo me ci stava bene anche 'categoria'", "Troppo ambiguo carriera categoria", "Difficile quando ci sono due opzioni così simili", "Mah, Se avessero detto carriera sarebbe uscito categoria", "Comunque ci stava meglio CATEGORIA ammettiamolo", "Lo scatto di categoria è proprio specifico della professione infermieristica. Sono stati fuorviati ma avrebbero dovuto pensare più in generale. Scatto di carriera si dice in tutti gli ambiti. Peccato!", "Comunque dovrebbero annunciare l'ultima parola con una busta chiusa, se dicevano carriera era categoria 100%".

Altri però prendono di mira le due ragazze: "E niente, adesso mi è tornato in mente quando tre anni fa Mattia non diede retta alle sue compagne di squadra e, nel loro palese sconcerto, scelse Sparato invece di Sportello. E la risposta corretta era Sportello (con 80.000 euro). L'opposto di stasera", "Quando stai a sentire le donne, ecco che ti succede. Sei convinto? Sei il capitano? E allora non le ascoltare. Per punirle si è tagliato le palle", "56 k buttati. Almeno 28 tutti... a dare retta alle donne", "Divorzio immediato", "Io se fossi Lucia lo ucciderei", "Spezzo una lancia a favore di Marco perché l'aveva presa, ma loro lo hanno condizionato. Peccato", "Ha dato retta alle due be...".

C'è anche chi si indigna per uno strafalcione precedente: "A Reazione a catena sono convinti che Roby Facchinetti dei Pooh sia milanese e questi concorrenti festeggiano, fortunatamente poi hanno perso tutto ma potenzialmente erano soldi vinti".

