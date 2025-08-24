Alcaraz sfida Sinner: "Ha un bersaglio bello grosso sulla schiena"

"Ha un bersaglio bello grosso sulla schiena". Carlos Alcaraz non va per il sottile e fa capire subito quale sia il suo obiettivo agli Us Open: arrivare in finale, sfidare Jannik Sinner e batterlo, riprendendosi così anche il primo posto nel ranking Atp.

Lo spagnolo numero 2 del mondo dice di essere arrivato a Flushing Meadows, ultimo slam stagionale, "meglio preparato" rispetto al 2024 quando uscì al secondo turno contro l'olandese Van de Zanschulp. Jannik, ricorda, "ha vinto gli ultimi tre Slam giocati sul cemento, gioca un tennis incredibile" su questa superficie. Tuttavia anche il 22enne di Murcia ha vinto a New York, nel 2022.

"In un certo senso, prendo ispirazione da lui per essere pronto nel caso dovessi affrontarlo. Spero di incontrarlo in finale", come ho fatto al Roland Garros e poi a Wimbledon. Una vittoria e una sconfitta, prima del successo per ritiro a Cincinnati, pochi giorni fa, quando l'altoatesino ha alzato bandiera bianca dopo 23 minuti, fiaccato da un virus. "Abbiamo molto rispetto l'uno dell'altro e un ottimo rapporto. È questo che rende speciale la nostra rivalità. Le persone vedono di cosa siamo capaci quando ci affrontiamo", dice dell'azzurro: sul cemento "è stato incredibile. Ha un bersaglio grosso sulla schiena".

Senza Olimpiadi in programma tra Wimbledon e gli Us Open, "ho avuto più tempo per prendermi veri giorni di riposo, per ricaricarmi mentalmente, per ricaricare le batterie. Poi ho avuto due settimane di allenamento a casa", ha continuato. "Sono arrivato a Cincinnati più felice e affamato, desideroso di giocare tornei. Ero più preparato rispetto all'anno scorso, mi sento molto meglio. L'anno scorso, il calendario era più serrato, senza pause tra i tornei", ha sottolineato il numero 2 del mondo, che inizierà il suo torneo lunedì sera contro il grande americano Reilly Opelka (66esimo al mondo). "Conosciamo tutti il ​​suo stile di gioco. Devo prepararmi, concentrarmi sulla risposta e impegnarmi il più possibile in campo", ha detto Alcaraz, che affronta il gigante del Michigan (2,11 m) per la prima volta in carriera.