Milano-choc, mangia una pasta al pesto: ricoverata in psichiatria

Una normalissima pausa pranzo in un ristorante di Milano si è trasformata in un'esperienza allucinante, drammatica, per una giovane studentessa Erasmus, culminata con un ricovero in psichiatria. Tutto è iniziato con un semplice piatto di pasta al pesto, che si è rivelato l'innesco per una serie di eventi inaspettati e preoccupanti. La studentessa, originaria della Spagna, ha deciso di raccontare il suo episodio su TikTok per mettere in guardia altre persone sui potenziali rischi dell'intossicazione alimentare e per condividere i sintomi a cui prestare attenzione.

"Era una giornata come tante, prima di andare a lezione ho deciso di mangiare qualcosa", ha spiegato la giovane, rievocando l'attimo in cui ha ordinato un piatto di pasta al pesto al ristorante. All'inizio sembrava tutto normale, ma poco dopo, mentre tornava a casa in tram, ha iniziato a notare qualcosa di strano. A stare male. "La mia lingua era insensibile", ha raccontato. Il sintomo è stato il primo segnale di allarme, e con il passare del tempo, la situazione è rapidamente peggiorata. La ragazza si sentiva sempre più debole e le vertigini aumentavano. Una volta scesa dal tram, è stata colta da un improvviso malore: "Sono caduta sul cofano di un furgone e poi mi sono accasciata a terra". Fortunatamente, una coppia di passanti si è accorta di ciò che stava accadendo e ha prontamente chiamato i soccorsi, portandola all'ospedale più vicino.

Senza accorgersene, la studentessa è stata portata nel reparto di psichiatria, dove ha avuto un episodio di vomito incontrollato. "Non mi ero resa conto di essere in un reparto psichiatrico", ha spiegato, aggiungendo di aver capito che quello non era il posto adatto al suo stato. Ha quindi contattato alcuni amici, che l'hanno aiutata a lasciare l'ospedale e a raggiungere una struttura più appropriata con un taxi. Una volta arrivata in un altro ospedale, è stata sottoposta a una serie di esami per determinare la causa del suo malessere. Anche se inizialmente i risultati sembravano rassicuranti, la situazione ha preso una piega ancora più strana quando "mi hanno detto che dovevo andare in Ginecologia". Questa richiesta ha confuso e preoccupato la studentessa, che ha persino temuto di essere incinta: "Ho passato un momento terribile. Ho anche chiamato il mio ragazzo preoccupata", ha spiegato la ragazza.

Dopo una lunga giornata di esami e attese, la giovane è stata dimessa con una diagnosi chiara: intossicazione alimentare grave, causata dal pesto avariato. Fortunatamente, la giovane si è completamente ripresa dall'accaduto. "È stata un’esperienza surreale, ma alla fine è andata bene", ha concluso il suo drammatico racconto.