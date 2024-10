Milano, rapina un bar in via da Cermenate: il titolare lo uccide a colpi di forbici in strada

17 ottobre 2024 a

Una rapina finita nel sangue a Milano: la vittima è un 37enne che aveva cercato il "colpo" in un bar in via Giovanni da Cermenate, periferia Sud della città, inseguito in strada e colpito a morte dallo stesso titolare, che lo ha pugnalato più volte con un paio di forbici.

La tragedia è accaduta giovedì mattina all'alba, poco dopo le 5: sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e le gli agenti della squadra Volante della questura. Per il rapinatore non c'è stata nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Il proprietario del bar è di nazionalità cinese e la sua posizione è ora sottoposta all'esame dell'autorità giudiziaria, mentre la polizia di Stato sta lavorando per chiarire nei dettagli la dinamica dei fatti. Fuori dal locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore aveva cercato di portare via, scatenando la furia del barista che ha infierito sul 37enne colpendolo ripetutamente al torace.



