Milano, tempesta d'acqua: muore 63enne travolta da un albero

Milano sotto l'acqua. Si è abbattuta nel pomeriggio di domenica 6 luglio una tempesta d'acqua, con forte pioggia mista a grandine. Numerose telefonate ai Vigili del fuoco per segnalare alberi pericolanti e strade invase da oggetti volati via. La Protezione Civile del Comune di Milano, che aveva diramato un'allerta arancione per temporali, ha attivato la vasca di laminazione per scongiurare l'esondazione del Seveso. In via Vittorini, nel quartiere di Ponte Lambro, sono state posizionate le barriere mobili per proteggere il quartiere in caso di risalita livelli del Lambro.

Ma c'è anche una vittima. Una donna di 63 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto. La tragedia è avvenuta poco dopo le 17 a Robecco con Induno, tra Milano e Varese. Feriti in modo non grave altre tre persone.