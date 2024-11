Milano, sputa contro l'altare della chiesa di San Marco a Brera e picchia i poliziotti

11 novembre 2024 a

Istantanee di un Paese oltre l'orlo della crisi di nervi. Mentre a Bologna andavano in scena le ennesime scene di guerriglia politica di piazza, a Milano i poliziotti sono stati costretti a intervenire nella chiesa di San Marco in via Cernaia, a Milano. Siamo a Brera, quartiere storico della metropoli, il cuore "aristocratico" della città. E anche in questa occasione, come nelle strade bolognesi, è andata in scena una aggressione agli agenti.

Decisamente diversa, però, la situazione. Nessuna rivendicazione "antifascista", né la volontà di menare le mani contro CasaPound. A dare di matto non sono stati i collettivi antagonisti di sinistra e i centri sociali ma un folle, isolato e fuori controllo, che ha seminato il panico nella chiesa dove, tra l'altro, a fine dello scorso settembre furono celebrati i funerali della amatissima conduttrice e designer Paola Marella.

Un italiano di 52 anni, completamente ubriaco, è entrato nella chiesa di San Marco e ha iniziato a sputare sull'altare spintonando il sagrestano che cercava di fermarlo. Il folle non si è fermato neanche all'arrivo della Polizia, che è riuscito a bloccarlo: nella colluttazione, due agenti sono finiti in ospedale. Il 52enne è stato quindi arrestato per vilipendio, resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Un agente è stato ingessato a una mano con prognosi di 30 giorni, mentre il secondo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Resta lo sconcerto dei fedeli presenti e delle persone coinvolte nel raptus.