San Siro, "il Comune può venderlo": il Tar ribalta il quadro

Il Tar di Milano respinge la richiesta di sospendere la vendita di San Siro e delle aree limitrofe da parte del Comune a Inter e Milan. Richiesta che era stata presentata dal Comitato Sì Meazza. "Non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell'esito del ricorso" e "ci sono seri dubbi sulla ammissibilità dei ricorsi", ha sottolineato il Tribunale, confermando così la possibilità per l'amministrazione comunale di procedere con l'iter di vendita. La delibera dovrebbe arrivare in giunta nei prossimi giorni.

Al centro del contenzioso anche la questione del vincolo di vetustà sul secondo anello, che secondo i giudici "non appare implausibile" far decorrere dal 10 novembre 1955, data del verbale di collaudo provvisorio dei lavori. Inoltre, secondo il Tribunale, "non appare sussistente neppure il prescritto 'periculum in mora', dedotto in modo generico", anche in considerazione del fatto che l'eventuale demolizione dell'impianto non potrà avvenire prima del 2030. Ciò significa che l'imminente stipulazione della vendita a Milan e Inter, la cui intenzione è di realizzare un nuovo stadio e demolire parzialmente il Meazza, non costituirebbe “un danno irreparabile”.