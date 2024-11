4 di Sera al Corvetto, fango dei giovani immigrati contro la polizia: "Qual è il problema con loro"

27 novembre 2024 a

Giorni di altissima tensione a Milano: l'epicentro delle tensioni è il quartiere Corvetto. Ad accendere la miccia è stata la morte di Ramy Elgaml, 18enne egiziano che ha perso la vita in una caduta in motorino arrivata dopo aver tentato la fuga di un posto di blocco della polizia.

Dopo l'episodio, notti di violenze, devastazioni e scontri con le forze dell'ordine in uno dei quartieri a maggior presenza di immigrati del capoluogo meneghino. Dopo due giorni di imbarazzante silenzio, anche Beppe Sala ha detto la sua su quanto sta accadendo, puntando in primis il dito contro il centrodestra a cui, secondo il sindaco, piace fomentare situazioni di questo tipo.

Per certo, però, c'è che al Corvetto la violenza dei migranti colpisce in primis le forze dell'ordine, che più volte negli ultimi giorni hanno denunciato una situazione insostenibile.

Ovviamente, quanto sta accadendo a Milano tiene banco da un punto di visa mediatico. Se ne parla anche a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. E nella puntata di mercoledì 27 novembre, ecco che un inviata del programma è andata proprio al Corvetto. E ha raccolto, tra le altre, una testimonianza piuttosto significativa.

A parlare è un ragazzo di origini straniere, che in modo indiscriminato e sommario punta il dito contro la polizia. "Anche io, sì, mi sento discriminato alcune volte", afferma. "E con le forze dell'ordine qual è il problema?", chiede l'inviata. "Il problema è che loro pensano al loro... al loro di... non so come spiegarlo, però fanno quello che vogliono loro", risponde il ragazzo. Già, quale sia il problema non sa spiegarlo. Nel frattempo, però, la guerriglia contro le forze dell'ordine prosegue...