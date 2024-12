Milano, madre uccisa dal tir: il gesto eroico con cui all'ultimo ha salvato i suoi due figli

12 dicembre 2024 a

a

a

Ha salvato i figli con una spinta al passeggino Rocio Espinoza Romero, la mamma travolta e uccisa da un tir a Milano. La 34enne ha tentato l'ultimo e disperato gesto per salvare i suoi gemellini di un anno. Stando alle prime ricostruzioni Rocio avrebbe dato una spinta al passeggino prima di essere investita. I piccoli, assieme alla nonna, sono rimasti illesi. Ma per lei non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto in viale Renato Serra, all’incrocio con via Scarampo. Qui la 34enne, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stata presa in pieno da un camion che svoltava a destra. Il conducente, un italiano di 24 anni, non si è nemmeno fermato: ha proseguito per la sua strada, verso la cava di Arluno, dove lavorava.

È qui che, qualche ora più tardi, gli agenti della Polizia Locale di Milano, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, lo hanno rintracciato e arrestato. Il 24enne, negativo all’alcoltest, deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale aggravato dall’omesso soccorso. Il tir, in regola con le normative sull’angolo cieco, è stato posto sotto sequestro, mentre si è in attesa anche dei risultati degli esami tossicologici del 24enne che, dopo l’arresto, è stato portato nel carcere di San Vittore, in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo.

A incastrare il conducente del tir, l’analisi della immagini di videosorveglianza. Dopo aver individuato il camion e averne seguito il percorso, i vigili sono risaliti al conducente che, al momento dell’incidente, era già al lavoro. Per la donna, di origini peruviane e residente a Milano, non c’è stato nulla da fare. La nonna, 59 anni, era sotto shock, ma - come i nipotini - ha riportato solo lievi escoriazioni.