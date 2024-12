Milano, terrore in metro: "Vi ammazzo tutti!". Poi morsi e sputi: due ricoverati, finisce malissimo

23 dicembre 2024 a

Una serata di violenza, l'ennesima, sulla linea verde della metropolitana di Milano. Una serata che si è conclusa con l’arresto di un giovane di 25 anni, venezuelano, fermato alla stazione di Loreto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo ha scatenato il panico con comportamenti aggressivi e minacciosi, prendendo di mira sia il personale dell’Atm che le forze dell’ordine.

L’allarme era stato lanciato già alla fermata di Porta Genova, dove il giovane aveva cominciato a dare in escandescenze. Con atteggiamenti intimidatori, mimava gesti violenti, come quello di impugnare una pistola, e aveva colpito con una gomitata un dipendente Atm. La situazione è degenerata ulteriormente a bordo del treno, obbligando il convoglio a una sosta forzata di cinque minuti per motivi di sicurezza. I passeggeri, presi dal panico, hanno assistito impotenti al comportamento sempre più fuori controllo del 25enne.

Durante l’episodio, il giovane ha urlato frasi inquietanti, tra cui: “Vi ammazzo come fanno i Narcos”. Parole che ovviamente hanno suscitato ulteriore allarme tra i presenti. Le forze dell’ordine, intervenute con il supporto degli addetti Atm, hanno avuto grosse difficoltà nel fermarlo.

L’aggressività del ragazzo non si è placata nemmeno durante l’arresto: due dipendenti Atm sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati morsi, mentre un terzo ha subito lesioni all’occhio a causa di uno sputo. Anche un poliziotto è rimasto ferito, riportando un morso alla coscia mentre tentava di immobilizzare l’aggressore durante il trasferimento in volante.