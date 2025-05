Milano, 13enne accoltellato dal pusher morto dopo 2 settimane di agonia

È morto, dopo due settimane di agonia, il ragazzo di 13 anni che lo scorso 16 maggio era stato accoltellato in viale Vittorio Veneto a Milano. Il giovane era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. Invece il suo aggressore, un pusher 27enne di origini cubane, è in carcere. E adesso l'accusa contestata dalla pm Francesca Crupi diventerà quella di omicidio volontario. A incastrarlo era stata una ferita alla mano destra, considerata compatibile con l'aggressione commessa quel pomeriggio. Il pusher aveva aggredito il 13enne lasciandolo in fin di vita e poi aveva anche ucciso il suo cane, un rottweiler che era a passeggio con lui.

Nel frattempo, le forze dell'ordine sono riuscite a ritrovare l'arma del delitto: un coltello con lama di circa venti centimetri che era stato nascosto in un campo vicino a via Aldo Merigli, a Pozzuolo Martesana. Sequestrati poi anche i vestiti che il pusher indossava al momento dell'aggressione, consegnati ai militari della Compagnia Milano Duomo dallo stesso 27enne. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l'accoltellamento sarebbe avvenuto a seguito di una pesante lite scoppiata per questioni di droga.