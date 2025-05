Milano, urlò "Palestina libera" alla Scala: maschera licenziata

Chi lavora in un tempio della cultura come il Teatro alla Scala di Milano dovrebbe sapere che ogni scelta ha un peso. Non dovrebbe dunque stupire la decisione della direzione del teatro nei confronti della maschera che, al concerto alla Scala del 4 maggio, aveva urlato “Palestina Libera” mentre la premier Giorgia Meloni stava facendo il suo ingresso nel Palco Reale. Il sindacato Cub parla di “verdetto ghigliottina”, eppure sembra scontato sottolineare che chi ricopre il ruolo di maschera ha come compito quello di far mantenere il decoro e l’ordine all’interno della sala. A quanto si apprende, il Teatro non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro, in quanto non può passare il messaggio che chi riveste questo ruolo possa usare il teatro come proprio palco personale per esprimere idee o opinioni personali. Già, perché la giovane donna avrebbe potuto urlare qualsiasi frase e il risultato sarebbe stato lo stesso: il licenziamento.

Ma nonostante l’evidenza dei fatti, c’è chi non vedeva l’ora di strumentalizzare questo caso politico. «Chi lavora come maschera durante uno spettacolo deve rispettare la policy del contratto, dove viene espressamente vietato qualunque tipo di atteggiamento fuori luogo e fuori contesto», spiega a Libero Dario Emanuele della Fistel Cisl. La maschera aveva inoltre un contratto a intermittenza senza nessun obbligo di rinnovo. I motivi del provvedimento preso dai responsabili del Teatro sono dunque da ricercare nel fatto che i dipendenti in divisa - che devono garantire il regolare svolgimento del programma «non possono permettersi simili comportamenti».