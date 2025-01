Milano, "vaf****ulo Italia": insulti in piazza Duomo a Capodanno, identificati. Ecco chi sono

03 gennaio 2025 a

Sono stati identificati da Polizia e Carabinieri alcuni dei ragazzi che, la notte di Capodanno a Milano, hanno lanciato insulti e offese all’Italia e alla polizia durante i festeggiamenti in piazza del Duomo. Gli agenti sono riusciti a risalire all'identità di alcuni di loro grazie all’analisi dei video pubblicati sui social network, in particolare uno diventato virale su Tik Tok. Si tretterebbe di circa una dozzina di giovani di origini nordafricane tra i 18 e i 20 anni. Sarebbero gli stessi che si sono arrampicati sul monumento equestre di Vittorio Emanuele II e che si sarebbero lasciati andare ad affermazioni come "Vaf****culo Italia" e "Polizia m***a".

Uno di loro è nato in Italia da madre italiana mentre gli altri sarebbero arrivati in Italia da Tunisia, Egitto e Marocco e risiedono in diverse province della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Piemonte. Ad alcuni di loro gli inquirenti sono arrivati utilizzando un software di riconoscimento facciale, mentre altri erano già stati controllati la sera stessa di Capodanno nell’ambito dei controlli delle forze d’ordine. A tre di loro, inoltre, in quanto ritenuti molesti e avendo dei precedenti penali, era stato notificato l’ordine prefettizio di allontanamento dalla zona rossa di Duomo. Tutti quelli identificati sono stati denunciati in Procura con l’ipotesi di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate.