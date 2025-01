Milano, 19enne violentata fuori dall'Alcatraz da 10 giovani: fermato un egiziano

16 gennaio 2025 a

Milano si macchia di una nuova violenza. È accaduto sabato 11 gennaio, quando una coppia di ragazzi è stata aggredita da parte di un branco di circa 10 giovani. Questi ultimi hanno prima cercato di rapinarli e poi hanno circondato la ragazza, una 19enne, abusando di lei. È accaduto nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina. A intervenire sono stati gli addetti della security del locale e, come riferiscono alcuni quotidiani locali, uno del branco è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 36enne egiziano che vive nella Bergamasca.

L'uomo al momento si trova nel carcere di San Vittore accusato di violenza sessuale e rapina, mentre sono ricercati gli altri componenti del branco. Una notizia che arriva dopo gli orrori di Capodanno per cui ore di filmati sono, da giorni, al vaglio della polizia. Gli investigaori stanno cercando di dare un volto alle vittime, almeno otto, e agli aggressori di piazza Duomo.

Sono tre in particolare le telecamere che puntano sull'angolo tra la piazza e la galleria Vittorio Emanuele II, ma gli agenti sono a caccia anche di immagini amatoriali che per ora mancano nel fascicolo che, al momento, conta tre denunce a firma di una studentessa belga, di una ventenne di Reggio Emilia e di un'avvocata milanese. Donne vittime della cosiddetta taharrush gamea: un'aggressione sessuale di gruppo messa in atto da una quarantina di giovani stranieri che creando un corridoio umano riescono a 'intrappolare' la vittima, isolarla dagli altri e molestarla con la complicità del gruppo.